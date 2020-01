Sorpreso su uno scooter a vendere cocaina in via Ernesto Basile: arrestato

E' stato sorpreso in via Ernesto Basile mentre vendeva due dosi di cocaina e poco meno di 500 euro ed è finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 55enne, della Zisa, è stato notato dai Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile mentre, a bordo di un scooter, si è accostato ad un'auto parcheggiata. I poliziotti hanno temporeggiato per capire quali fosse il suo intento.

Quando lo scambio droga/denaro si è concretizzato, gli agenti sono intervenuti. Addosso allo spacciatore sono state trovate e sequestrate due dosi di cocaina e poco meno di 500 euro. L’automobilista, residente a Cefalù, ha ammesso di essere giunto a Palermo per acquistare la droga ed è stato segnalato in Prefettura come consumatore.