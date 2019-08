Marijuana nel bagagliaio di un'auto, trovata una piantagione a Ciaculli: un arresto

Cinquanta infiorescenze nel bagagliaio dell’auto e diciotto piante in un terreno a Ciaculli. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato il 52enne Francesco Tarantino per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sotto sequestro una piccola piantagione e 530 grammi di marijuana.

Negli scorsi giorni i militari hanno bloccato una Opel Corsa in via Conte Federico. "L’uomo - spiegano dal Comando provinciale - al momento del controllo si è mostrato subito impaziente e nervoso. Ciò ha indotto i carabinieri ad effettuare una perquisizione". Da qui la scoperta delle cinquanta infiorescenze all’interno di un sacchetto per la spesa trovato all’interno dell’abitacolo.

Tarantino non sarebbe riuscito a spiegare la provenienza di quanto rinvenuto. A quel punto i militari hanno effettuato una perquisizione in un terreno di cui era proprietario, trovando così la piccola piantagione di canapa indiana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’autorità giudiziaria, al termine dell’arresto delle formalità di rito, ha disposto per il 52enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

