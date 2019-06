Sorpresi a brucare tonnellate di cavi in rame, arrestato diciannovenne a Belmonte

Avevano scelto un terreno a Belmonte dove poi bruciare quasi cinque tonnellate di rame. I carabinieri hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti e ricettazione un diciannovenne palermitano, D.S., sorpreso all’opera insieme ai suoi complici che sono però riusciti a scappare.

Ad insospettire i militari da una densa colonna di fumo nero segnalata anche dai residenti. “Quando si sono avvicinati - spiegano dal Comando provinciale - hanno trovato 3 mila chili di rame ancora stipati su due furgoni e altri 1.500 già bruciati”. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sono in corso accertamenti per identificare i complici del giovane. L’autorità giudiziari ha convalidato l’arresto al termine del giudizio per direttissima e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.