Policlinico, si finge malato e ruba il borsello a un medico: preso dopo inseguimento

Si è presentato in ospedale sostenendo davanti ai medici di avere un forte dolore alle braccia, ma dato l'epilogo della storia sarebbe stata solo una scusa per entrare. Durante la visita, in un momento di distrazione del dottore che lo stava visitando, ha preso il suo borsello e lo ha nascosto nel proprio zainetto. Poi la fuga tra i viali del Policlinico, l'inseguimento da parte della polizia e la cattura.

In manette un diciannovenne originario del Mali senza fissa dimora con le accuse di furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A queste due accuse si è aggiunta quella per minacce aggravate quando in tribunale, durante l'udienza che si è conclusa con la convalida dell'arresto, il giovane ha chiesto ai poliziotti che lo avevano in custodia di potere fumare una sigaretta. Al rifiuto degli agenti infatti si è rivolto a un di loro e gli ha detto: "Appena esco ti uccido".

L'episodio del furto risale a 2 giorni fa. Il ragazzo, da tre anni in Italia ma con una sfilza di precedenti, è entrato in ospedale: "Mi fanno male entrambe le braccia". Dopo un primo controllo il personale sanitario gli ha attribuito il codice bianco, disponendo una consulenza ortopedica per fugare ogni dubbio sulle cause del suo malesse. Mentre si trovava nella stanza, approfittando di una momentanea disattenzione del medico, gli ha rubato il borsello e si è allontanato.

Quando il professionista si è accorto del furto ha subito chiamato il 113 e si è lanciato lui stesso all'inseguimento del giovane. Una caccia all'uomo alla quale hanno preso parte gli agenti delle volanti dell'Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico, che sono riusciti a bloccarlo fra i viali dell'ospedale. Recuperato il borsello che conteneva documenti personali e di lavoro, contanti e un cellulare, che il giovane aveva già spento probabilmente con l'obiettivo di rivenderlo.