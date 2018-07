Viaggia sul pullman con oltre mezzo chilo di marijuana, un arresto sulla Palermo-Catania

Sorpreso su un pullman con oltre mezzo chilo di marijuana. Gli agenti della polizia stradale hanno arrestato sulla Palermo-Catania un 32enne nigeriano, Solomon Obsike, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I 580 grammi di marijuana trovati nel suo bagaglio erano avvolti in due involucri realizzati con il cellophane.

Gli agenti del distaccamento di Buonfornello erano intervenuti per dare una mano ai passeggeri del pullman partito da Palermo e diretto a Catania. L’autista, infatti, era stato costretto a una sosta nell’area di servizio Scillato Sud per un’avaria al motore. In quel frangente "ai poliziotti - spiegano dalla Questura - non è sfuggito il nervosismo di Obsike, difficilmente spiegabile con il breve ritardo sulla tabella di marcia".

A quel punto è scattata la perquisizione che ha consentito il ritrovamento dei due involucri di cui il 32enne non ha fornito alcuna informazione, né sulla provenienza né sulla destinazione dello stupefacente. Gli investigatori indagano per scoprire chi gli abbia venduta la marijuana e verso quale piazza di spaccio fosse diretta.

Nel corso di un altro intervento i poliziotti dello stesso distaccamento hanno arrestato un 70enne residente a Bolognetta per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. “Si trova su un’auto ferma sulla corsia di emergenza, sull’A19 in direzione Catania. Gli accertamenti hanno portato gli agenti a sequestrare il mezzo sprovvisto di copertura assicurativa.