Zen, nascondevano in casa una pistola senza matricola: arrestati marito e moglie

Nella loro abitazione avevano una semiautomatica perfettamente funzionante e con matricola abrasa, una Beretta modello 96 Centurion calibro 40, ma anche due caricatori e 15 proiettili. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, G.L., e la moglie 27enne M.G., con l'accusa di possesso di arma clandestina e ricettazione. Entrambi sono stati portati al carcere Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida.

A trovare l'arma i militari della stazione San Filippo Neri, nel quartiere Zen, che hanno perquisito il loro appartamento in via Costante Girardengo. La pistola e le munizioni sono state sequestrate e inviate agli esperti del Ris di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se siano state utilizzate per altri crimini sui quali indagano (o hanno già indagato) gli investigatori.