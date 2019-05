Rapina al Lidl di via Roma, l'allarme lanciato su Facebook: arrestati tre minorenni

Le rapine ai tempi dei social. Nel corso di un assalto al Lidl di via Roma una cliente, sorpresa per quanto stava accadendo, ha "lanciato l'allarme" scrivendo un post su Facebook. "Mi trovo nel mezzo di una rapina al Lidl...di via Roma". Mezzora dopo l'aggiornamento: "Tutto a posto, rilassiamoci". Dopo tre giorni (l'episodio è successo mercoledì) i carabinieri hanno arrestato i presunti autori: si tratta di tre minorenni che avrebbero rapinato il supermercato e durante la fuga avrebbero spinto a terra una guardia giurata, facendola cadere e causandole la frattura di tibia e perone. Sul posto sono intervenuti anche alcune volanti di polizia e le ambulanze del 118 allertate da altri cinque clienti che invece hanno preferito utilizzare un canale più convenzionale utilizzando il cellulare e componendo sulla tastiera il 112.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i tre giovani, a volto scoperto e senza armi, erano entrati nel punto vendita per rubare alcuni utensili. I militari del Nucleo operativo di piazza Verdi, dopo aver ascoltato i testimoni della rapina, hanno visionato le immagini della videosorveglianza e riconosciuto i responsabili.

“I militari hanno raggiunto l’abitazione dei tre minori - si legge in una nota del Comando provinciale - e hanno rinvenuto parte della refurtiva che è stata poi restituita al responsabile dell’esercizio commerciale”. I tre giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di rapina e lesioni personali.