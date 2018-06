Bellolampo, sorpresi a rubare gasolio dai mezzi della Rap: fermati 5 dipendenti

Sorpresi a rubare gasolio dai mezzi della Rap. I carabinieri hanno fermato oggi nel parcheggio della discarica di Bellolampo sei persone, cinque delle quali dipendenti dell'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti in città. Recentemente la stessa Rap aveva avviato un'indagine interna per accertare alcune anomalie relativo al consumo di carburante. "Saranno valutati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori previsti dal contratto collettivo", spiegano dall'azienda di piazzetta Cairoli che annuncia inoltre la volontà di costituirsi parte civile.

Non è ancora chiaro se il blitz di oggi sia la conseguenza di un'attività d'indagine da parte dei militari o se la Rap, dopo aver notato ammanchi di gasolio e altro, abbia chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Appresa la notizia il sindaco Leoluca Orlando ha espresso "apprezzamento per l'azione condotta dai carabinieri con il rammarico - si legge in una nota - che il coinvolgimento di alcuni dipendenti in atti criminali, oltre a danneggiare l'azienda, getta delle ombre sull'immagine della stessa e di tutti i lavoratori". Per i dipendenti della Rap colti in flagranza oggi l'accusa è di furto aggravato.