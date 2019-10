Piazza Marina, giovanissimi sorpresi a rubare spiccioli nelle auto parcheggiate: arrestati

Hanno solo 14, 15 e 19 anni ma per una sera hanno deciso di vestire i panni di tre esperti ladri a caccia di…spiccioli. La polizia ha arrestato ieri sera due minori e una giovane vicino al Complesso dello Steri per il reato di furto aggravato. I tre sono stati visti all’opera mentre forzavano le portiere di due auto parcheggiate in piazza Marina dalle quali hanno portato via un magro bottino di appena pochi euro.

Ad accorgersi del trio di giovani alle prese con le portiere di una Fiat Panda prima e di una Citroen C1 poi, parcheggiate vicine alla parte bassa di corso Vittorio Emanuale, sono stati alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato il 113. In pochi secondi sono arrivate le volanti del commissariato Oreto e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno circondato la zona.

Al rumore delle sirene e degli pneumatici delle auto che fischiavano i giovani sono scappati verso piazza Marina, gettando gli arnesi utilizzati per scassinare i cilindri delle portiere delle auto. Il loro tentativo di nascondersi tra i mezzi parcheggiati i poliziotti è naufragato poco dopo, quando gli agenti sono riusciti a bloccarli e portarli in commissariato per accertamenti.

E’ venuto fuori che i tre, nonostante l'età, avessero numerosi precedenti per furto, rapina e ricettazione. I due adolescenti sono stati portati e rinchiusi all’istituto minorile Malaspina in attesa di nuove disposizioni. Per la diciannovenne A.G., giudicata per direttissima in attesa del processo, il gip ha convalidato l'arresto e disposto l’obbligo di dimora a Palermo e il divieto di allontanarsi da casa tra le 21 e le 7.