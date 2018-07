In giro per Campofelice di Roccella con 19 grammi di cocaina, due arresti

Si aggiravano per Campofelice di Roccella con 19 grammi di cocaina. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due uomini di Cefalù, il 41enne F.B. e il 51enne I.D., entrambi incensurati di Cefalù e ora accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’episodio mercoledì pomeriggio, quando i militari hanno intimato l’alt al conducente di una Bmw Serie 1 durante un normale controllo sulle auto in transito.

I due a bordo dell’auto sin da subito hanno iniziato a mostrare segni d’insofferenza, convincendo i carabinieri che fosse necessario eseguire una perquisizione veicolare e personale. "Sono stati trovati in possesso di due involucri in plastica - spiegano dal Comando provinciale - all’interno dei quali erano custoditi 19 grammi di cocaina". Al termine degli accertamenti sono scattati per entrambi le manette.

Lo stupefacente recuperato nel corso del controllo è stato sottoposto a sequestro e successivamente inviato per le analisi di laboratorio al Lass del Comando provinciale carabinieri di Palermo. L’autorità giudiziaria ha disposto per i due per loro i domiciliari. Il giudizio per direttissima si è concluso oggi con la convalida degli arresti e la sottoposizione dei due alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Cefalù.