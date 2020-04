Il centro è deserto, prendono a pietrate vetrina di Foot Locker per rubare: arrestati

Approfittando del centro deserto avevano pensato di prendere a colpi di pietre la vetrina del negozio Foot Locker per rubare scarpe da tennis e abbigliamento. Senza neanche preoccuparsi di non fare troppo rumore per evitare di attirare l’attenzione. I carabinieri hanno arrestato due ragazzi di vent’anni e denunciato un minorenne per il tentato furto di sabato sera in via Mariano Stabile.

Proprio mentre i tre cercavano di aprire un varco in una delle vetrine è passata una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dell’auto con la livrea dell’Arma i giovani hanno tentato inutilmente la fuga correndo in direzione di Borgo Vecchio. Un inseguimento durato pochi minuti e al termine del quale si sono arresi, lasciandosi ammanettare e portare in caserma per gli ultimi accertamenti.

In mattinata è prevista l’udienza di convalida dei due arresti, mentre il più giovane dei tre è stato affidato ai genitori. Nei mesi scorsi sono stati registrati diversi furti con la "tecnica della spaccata" in attività commerciali di ogni genere: gioiellerie, negozi di abbigliamento, bar e altro ancora. In quelle occasioni però i ladri entravano in azione con cannelli a gas e pesanti mazzate per mandare in frantumi le vetrine.