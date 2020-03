Ricercato da 3 mesi, lo trovano in casa di un parente: preso dopo fuga sui tetti

I carabinieri ieri notte hanno arrestato un palermitano di 35 anni che era ricercato dallo scorso 10 dicembre. L'uomo, Armando Luisi, è stato rintracciato in un appartamento nei pressi della stazione centrale al termine di indagini effettuate congiuntamente dai carabinieri del nucleo operativo di Piazza Verdi e della stazione Palermo Scalo. Luisi era già stato sottoposto a detenzione domiciliare per reati in materia di sostanze stupefacenti.

"L’uomo - spiegano dal comando provinciale - era destinatario di ben tre provvedimenti restrittivi: un aggravamento scaturito dall’operazione Blanco del nucleo investigativo di Palermo del 23 luglio scorso, gli altri per evasione, furto con strappo e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. I carabinieri, dopo mirati e specifici servizi di osservazione, sono riusciti a rintracciarlo in un’abitazione di un parente nelle vicinanze della stazione centrale. Luisi ha cercato di scappare, prima rifugiandosi su un terrazzo e poi, ormai braccato, arrampicandosi per i tetti dove è stato fermato". Dopo l'arresto il 35enne è stato portato al Pagliarelli.