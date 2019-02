A 24 anni era l'incubo dei negozianti in centro, arrestata ladra seriale: "Rubava di tutto"

E' ritenuta una ladra seriale. Avrebbe infatti messo a segno numerosi furti e rapine nel centro storico. Con questa accusa la polizia oggi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Tribunale di Palermo, a carico di 24enne palermitana (G.V. le sue iniziali).

"Gli agenti del commissariato di polizia Oreto-Stazione e i colleghi della Squadra mobile - dicono dalla questura - hanno intrapreso un’intensa attività info-investigativa che ha posto la parola fine alle scorribande della ragazza, iniziate a febbraio dello scorso anno e terminate ad ottobre. La 24enne diventata ormai lo spauracchio di alcuni negozianti del centro storico cittadino, ai danni dei quali aveva messo a segno numerosi colpi".

La ragazza, secondo quanto raccontato dalla polizia, entrava in azione seguendo un copione ormai consolidato. Ovvero, dopo aver fatto ingresso nell’attività commerciale da assaltare, distraeva abilmente la vittima e del tutto indisturbata, “arraffava” tutto ciò che le capitava sottomano: smartphone, tablet, borse, portafogli, zaini, farmaci. Ma anche pc e superalcolici.

"L’input all’attività investigativa - spiegano dalla questura - è stato dato dal susseguirsi di denunce da parte di alcuni negozianti, vittime di furti caratterizzati sempre dallo stesso modus operandi nonché da descrizioni tutte simili della ragazza che metteva a segno i colpi".

I blitz sono avvenuti nella zona di via Roma e via Maqueda. Per lei le accuse sono di furto aggravato, rapina e lesioni. In uno degli episodi, infatti, la 24enne, ha aggredito la titolare di una gelateria, che l’aveva sorpresa mentre rubava un cellulare appoggiato sulla cassa del negozio.