Anziani in caserma per imparare a difendersi dai truffatori

Con un seminario alla caserma Lungaro è partita la campagna della polizia per la prevenzione delle truffe agli anziani. Ad aprire la giornata - ieri - l'intervento del Questore Renato Cortese che rivolgendosi alla folta platea di "diversamente giovani", come ama definire le persone più anziane, ha voluto confermare "l'impegno profuso dalla polizia nella prevenzione di questo insidioso crimine". Una giornata dal valore fortemente simbolico, "ma anche molto importante - ha detto Cortese - per creare un collegamento con le nostre articolazioni e con i funzionari della Divisione Anticrimine della Questura che si occupano del fenomeno".

"Altrettanto efficace la visita degli ospiti presenti alla Centrale Operativa - hanno spiegato dalla questura - per far vedere e conoscere loro chi interviene e chi risponde alle loro eventuali richieste di aiuto. Questo rappresenta sicuramente un modo per accorciare le distanze ed aumentare anche la percezione di sicurezza. Su questo fronte la polizia è umanamente vicina alle persone anziane e mette in campo le proprie risorse per reprimere il reato. Tanto entusiasmo da parte degli anziani intervenuti, arrivati a bordo di pullman della polizia di Stato, che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con gli specialisti del fenomeno, ricevere importanti consigli su come difendersi dalle truffe e di visitare la Centrale Operativa, la lapide dedicata ai Caduti all'Ufficio Scorte e la Quarto Savona15, l'auto di scorta del Giudice Falcone, nonché di assistere ad una esibizione dei cinofili della Questura".