Non si affaccia alla finestra, vicini lanciano l'allarme: anziana trovata morta in casa

Anziana trovata morta in casa al civico 11b in via Altavilla, zona Fiera. A lanciare l'allarme contattando i carabinieri sono stati i vicini che questa mattina non hanno visto la donna affacciarsi alla finestra, come era solita fare. A trovare il cadavere i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto.

La porta dell'abitazione, al piano terra della palazzina, era chiusa e i pompieri hanno dovuto sfondarla con una motosega. Una volta all'interno dell'abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Non si conoscono ancora le generalità dell'anziana. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini. La donna aveva un solo figlio che è stato allertato dalle forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento