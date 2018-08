Donna di 51 anni scomparsa da due giorni: Isola delle Femmine in ansia

Isola delle Femmine in ansia per Antonina Seidita detta Loredana, 51 anni. Dalla mattina di venerdì scorso non si hanno più sue notizie. La sua famiglia che da due giorni la sta cercando disperatamente senza riescire a rintracciarla ha scritto a PalermoToday per lanciare un appello: "E' alta 1.70, corporatura robusta, capelli rossi, porta sia lentine che occhiali, occhi marroni. Quando è uscita, l'ultima volta, indossava un leggings e una maglietta nera e portava un borsone nero Adidas. Se avete notizie tramite Facebook o in qualunque altro modo contattare il seguente numero 3313121411".

L'ultima volta che "Loredana" è stata vista si trovava in zona Serradifalco. "Prima di allontanarsi con la sua auto - racconta un'amica a PalermoToday - ha litigato col compagno. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata davanti al bar dei suoceri del figlio, con le chiavi e una lettera in busta chiusa. Da quel momento non abbiamo più notizie di lei. Stiamo impazzendo tutti. È stata fatta denuncia di scomparsa alla polizia, ma ancora niente. Nella lettera lei nominava me e un'altra amica chiedendoci scusa per il dispiacere che ci stava causando. Non so cosa pensare".