"Una riflessione sulla mafia", sul sito della Procura una bacheca aperta a tutti i cittadini

Sul sito internet della Procura non solo comunicazioni ufficiali per addetti ai lavori o su come accedere ai servizi, ma anche uno spazio in cui i cittadini possono lasciare un pensiero, una riflessione sulla mafia. Una sorta di "bacheca" aperta a tutti (anche se saranno vagliati prima della pubblicazione ndr) . L'iniziativa è stata lanciata oggi a pochi giorni dal 27°anniversario della strage di Capaci. A presentare l'iniziativa con un messaggio è il procuratore Francesco Lo Voi.

"Il 23 maggio ed il 19 luglio del 1992 sono due date che fanno riaffiorare tragici ricordi. Le stragi di Capaci e via d'Amelio segnarono profondamente l'anima di tutti i Magistrati italiani e di tutti i cittadini onesti - scrive Lo Voi - Da allora, nessuno poté più dire che la mafia non esisteva, che non fosse strumento di morte e di vessazione. Da allora, tanti hanno parlato di mafia e di antimafia. Da allora, tanti hanno fatto sentire la loro voce contro la mafia e molti (non tutti) si sono battuti e si battono tuttora contro la mafia. Quelli che hanno avuto minori opportunità di farlo sono stati i comuni cittadini, magari quelli che la mafia la vedono ancora ogni giorno; ed anche quelli, e sono tanti, che col loro impegno o facendo semplicemente il loro dovere, hanno supportato questa lotta. Ecco perché quest'anno la Procura di Palermo, nel suo sito internet ufficiale, ha deciso di dare voce ai cittadini".

Lo Voi spiea che "chiunque potrà inviare un messaggio che verrà pubblicato sul sito e che sarà quindi visibile a tutti. Dal 23 maggio al 19 luglio raccoglieremo e pubblicheremo tutti i messaggi che ci saranno inviati. Seguiremo questo periodo non solo coi nostri ricordi, ma anche con quelli di tutti coloro che si riconoscono nell'azione comune contro la mafia e soprattutto – lo speriamo fortemente – con quello dei giovani, anche di quelli che nel 1992 non erano ancora nati. Perché è per il loro futuro che questa lotta viene portata avanti e deve essere vinta".

I messaggi potranno essere inviati dal 23 maggio al 19 luglio. "Una volta inviati - si legge in coda al messaggio scritto da Lo Voi - saranno valutati dalla Procura in merito alla loro pubblicazione. Per maggiore sicurezza sarà tracciato anche l'indirizzo IP dell'utente che intende inviare il messaggio".