Palermo non dimentica, 38 anni fa l'omicidio di Pio La Torre: commemorazione in via Li Muli

Palermo non dimentica Pio La Torre e Rosario Di Salvo a 38 anni dal loro omicidio. Oggi il ricordo in via Li Muli, dove l'allora segretario regionale del Pci e il suo autista furono uccisi da un commando mafioso. Una cerimonia sobria, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e del prefetto Antonella De Miro (alla sua ultima "uscita" pubblica prima del pensionamento).

"Nell'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo - ha detto Orlando - l'amministrazione comunale ha partecipato ad una cerimonia sobria, ma doverosa, di commemorazione. A 38 anni di distanza, il lascito morale, politico e normativo di La Torre resta invariato nel suo altissimo valore e nei suoi risultati nella lotta alla mafia. Al sacrificio di La Torre e Di Salvo è legato un periodo fra i più bui della storia della Sicilia e di Palermo, anni che abbiamo lasciato alle nostre spalle e che speriamo non tornino mai più".

Non ha fatto mancare il suo messaggio anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: "Pio La Torre è stato il protagonista di una lunga stagione dell'Antimafia e un parlamentare esempio di rigore morale ed elevato civismo come pochi. Ancora oggi, grazie alla legge che porta il suo nome, lo Stato riesce a colpire le attività e le fonti di reddito finanziario della criminalità organizzata. Ecco perchè va indicato ai giovani che non lo hanno conosciuto e tutti noi abbiamo il dovere di mantenerne viva la memoria".