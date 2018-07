Palermo ricorda Boris Giuliano, in questura "apre" l'ufficio dell'ex capo della Mobile

In Questura "riapre" l'ufficio di Boris Giuliano. In occasione dell'anniversario dell'omicidio dell'ex capo della Mobile, ucciso il 21 luglio del 1979, domani attraverso un’apposita verrà ricreato il suo ufficio e sarà esposta la scrivania originale. Sullo sfondo ci sarà una sagoma in cartone a grandezza reale ottenuta da una fotografia che raffigura Giuliano con il figlio.

Si tratta di una delle iniziative organizzate dalla Questura per "rendere onore a una figura che ha dato lustro alla polizia e continua a rappresentare un esempio di professionalità e abnegazione anche per le giovani generazioni".

Alle 9 ci sarà la deposizione di una corona di alloro nel luogo dell’attentato in via Evangelista Di Blas. A seguire ci sarà la messa presso la Cappella della Soledad, limitrofa ai locali della Questura. Sarà poi aperta “La stanza virtuale", che rimarrà aperta per l’intera giornata. Alle 19,30 è previsto un ulteriore momento di ricordo attraverso la proiezione di un filmato di ricordo, con le testimonianze di alcuni rappresentanti del mondo della cultura palermitana che hanno avuto modo di conoscerne e apprezzarne le straordinarie qualità umane. Sarà presente l'attore Francesco Pannofino, che interpreterà un brano tratto da un rapporto di polizia redatto da Giuliano che documentava i collegamenti tra Cosa nostra siciliana e quella americana. L'evento verrà ripreso in diretta Facebook e sarà visibile sul profilo social della Questura di Palermo.