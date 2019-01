Si ricorda Mario Francese: divieti di sosta in viale Campania e nella zona di via Roma

Domani Palermo ricorda l'assassinio del giornalista Mario Francese e in viale Campania e davanti al Teatro di Santa Cecilia cambia la viabilità. In occasione del 40esimo anniversario dell'uccisione del cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, avvenuta per mano mafiosa, all’interno del teatro Santa Cecilia - a partire dalle 10 - si terrà l’edizione 2019 del premio giornalistico a lui dedicato che quest'anno sarà consegnato alla giornalista toscana Lucia Goracci. Altri riconoscimenti saranno consegnati al siciliano Paolo Borrometi (Premio “Giuseppe Francese”) e al calabrese Alessandro Bozzo (Premio “Giuseppe Francese alla memoria”, istituito per la prima volta quest'anno).

Ecco nel dettaglio le novità

Viale Campania, (nel tratto compreso tra i numeri civici 11 e 25 in direzione di viale Trinacria), divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 7 alle 15 di sabato 26 gennaio e comunque fino a cessate esigenze.

Piazza Santa Cecilia, via Cagliari, (nel tratto tra via Roma e piazza Santa Cecilia), via Cantavespri, (nel tratto tra piazza Rivoluzione e piazza Santa Cecilia), via piccolo Teatro Santa Cecilia, (nel tratto tra piazza Santa Cecilia e piazzetta della Messinese) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 00 alle 15 di sabato 26 gennaio e fino cessate esigenze.