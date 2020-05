Scoppia una tubazione a Ciaculli, erogazione dell'acqua interrotta in via Melendez

Scoppia un tubazione in via Melendez e l'Amap è costretta ad interrompere l’erogazione idrica nelle vie Melendez, Mazzoleni, Gatti, Scognamillo e zone limitrofe. L'azienda acquedotto segnala "probabili disagi per gli utenti" e riferisce che "l’erogazione idrica verrà ripristinata, dopo i lavori di riparazione, previsti oggi".

Per qualsiasi informazione, l'utenza può contattare il numero 091-279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800915333 (esclusivamente da telefono fisso).