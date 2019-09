Meteo, maltempo in arrivo: scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico

Maltempo in arrivo a Palermo e Provincia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla valido per tutta la giornata di domani per rischio idrogeologico. Sono attesi rovesci e temporali. "In caso di piogge concentrate in intervalli di tempo contenuti, le criticità - si legge nel bollettino di allerta - possono assumere carattere di estrema pericolosità (es: colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate)".

