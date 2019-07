Alessandro Battaglia è il nuovo presidente del Rotary di Termini Imerese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto sabato 6 luglio, presso l'Hotel Lido Vetrana, il Passaggio della Campana del Rotary Club Termini Imerese. Il club service, che quest’anno festeggia anche i 10 anni di attività sul territorio, negli ultimi due è stato presieduto da Angela Campagna. Alla presenza di Marina Pandolfo, Assistente del Governatore per l'anno 2018/2019, e di Giuseppe Genovese Assistente del Governatore per l'anno 2019/2020, l’uscente Angela Campagna dopo aver esposto ai presenti una relazione sul suo operato, ha passato il testimone ad Alessandro Battaglia. Punti cardine degli elementi su cui basare il nuovo anno per il neo presidente Alessandro Battaglia saranno: conoscenza, informalità, servizio, giovani e quote rosa. Proprio su quest’ultimo punto, nel corso della cerimonia, sono state presentate 4 nuove socie. Tra meno di un mese, si terrà il secondo appuntamento formale, la Visita del Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, che avrà luogo il primo agosto e per tale data, sarà il momento di altri ingressi ufficiali.