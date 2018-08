Borgo Molara, passeggia con il suo cane e viene aggredito da un pitbull

Stava passeggiando con il suo cane, come sempre, al rientro da lavoro e prima di sedersi a tavola per la cena. Questa volta però, mentre Manfredi e il suo beagle Matìs percorrevano via Decano - a Borgo Molara - si sono ritrovati a dover affrontare un pitbull scappato da uno dei tanti villini della zona. Uno scontro senza regole che si è concluso solo dopo l’intervento di vari automobilisti e di un amico che li ha fatti salire in auto per correre dal veterinario. Il beagle aggredito ha riportato diverse ferite nella zona del collo, sul fianco e alla testa, mentre il suo padrone si è slogato un caviglia e ha riportato la frattura del quarto metacarpo nel tentativo di separarli.

A raccontare l’episodio avvenuto è proprio il giovane Manfredi. “Ci trovavamo a camminare nelle strade che io e il mio cane ogni giorno percorriamo quando siamo passati davanti a un villetta all’interno della quale ci sono tre pitbull. Li ho sentiti abbaiare, come sempre, ma non ho prestato loro attenzione. Dopo poche decine di metri uno di loro si è lanciato su di noi, azzannando il mio cane. Una scena tremenda cui ho cercato di porre rimedio provando a strappare via il mio Matis dalle grinfie del pitbull”. La sua fortuna, ha aggiunto, è che tra gli automobilisti incolonnati davanti a quella baraonda c’era anche un suo amico.

"Non appena è stato possibile mi sono 'fiondato' nella sua macchina e ci siamo diretti a tutta velocità dal veterinario. Poi - racconta ancora Manfredi - sono andato in ospedale, dove questa mattina sono tornato per la consulenza ortopedica". Quanto accaduto ieri di certo resterà, quantomeno fino a quando non rimuoverà la "doccetta gessata", solo un brutto ricordo. "In questo caso non so se qualcuno aveva lasciato un cancello aperto o se c’è un buco nella recinzione, ma voglio lanciare un appello ai padroni di cani, soprattutto di certe razze, invitandoli a occuparsi maggiormente dell’educazione dei loro amici a quattro zampe, adottando anche tutte le precauzioni del caso per evitare problemi o scongiurare tragedie ben peggiori".