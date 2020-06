Virus, in Sicilia altre 200 mila visiere protettive: il carico in porto dalla Turchia

Duecentomila visiere protettive sono state "liberate" dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm), in servizio al porto. L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi, ma è stata resa nota oggi. Tecnicamente si è trattato, spiegano dall'Agenzia, di una "procedura di svincolo diretto, di 200 mila visiere acquistate dal dipartimento della Protezione civile della Regione".

Il carico, proveniente dalla Turchia, è arrivato al Porto di Bari per poi proseguire via tir per la Sicilia, dove sono state completate le operazioni di sdoganamento e svincolo della merce. "La celerità delle operazioni di controllo - si legge in una nota - hanno assicurato la rapida disponibilità della fornitura alla Protezione Civile siciliana, confermando il costante impegno dei funzionari doganali e dell’Agenzia, in prima linea nel fronte all’emergenza sanitaria in corso".