Bagheria, ridotto il costo degli abbonamenti alle strisce blu

Giù le tariffe degli abbonamenti alle strisce blu per i residenti di Bagheria: mensile ridotto a 5 euro, semestrale a 30 euro e l'annuale passa a 50 euro. Coloro che hanno già fatto l’abbonamento verranno contattati per ottenere il rimborso o la rimodulazione dell’abbonamento in base alle nuove tariffe. Cambiano anche gli orari della sosta a pagamento: le strisce saranno attive dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Fa eccezione la frazione marinara di Aspra dove gli orari della sosta a pagamento resteranno invariati. Tra le modifiche, da subito in vigore, anche l'introduzione delle soste brevi non a pagamento per un tempo massimo di 15 minuti. Soste che dovranno essere documentate da apposito disco orario o bigliettino sul cruscotto.

"Abbiamo deciso di rivedere alcuni aspetti del servizio delle aree di sosta a pagamento – dichiara il sindaco Patrizio Cinque - per favorire maggiormente cittadini e commercianti". La decisione dopo un incontro con le associazioni dei commercianti al quale hanno partecipato, oltre primo cittadino e all’assessore alle Attività produttive Alessandro Tomasello, Italo Fragale di ConfCommercio, Pietro Paladino di Confartigianato, Giovanni Crivello di Casartigiani, Salvatore Sorci della Uil e Michele Bartolone della Cisl.

"Voglio ribadire che le strisce blu non sono una tassa e non devono essere lette come un modo per gravare sui bagheresi, sono un’opportunità di finanziare servizi per i cittadini e di migliorarne altri che devono essere ottimizzati - sottolinea Cinque - , sto pensando al trasporto pubblico cittadino, al miglioramento della viabilità e del decoro urbano, alla possibilità di attivare servizi innovativi di mobilità urbana sostenibile che spero possano vedere la luce al più presto".