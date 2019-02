Differenziata fatta male e abbandono di rifiuti: agenti in borghese multano 48 "furbetti"

Quarantotto multe per abbandono di rifiuti indifferenziati fuori orario, conferimento in giorni diversi da quelli stabiliti nell'ordinanza o trasporto illecito di spazzatura. E' il bilancio di una settimana di controlli effettuati da agenti della polizia municipale, in borghese, in città.

Nel dettaglio, 21 sanzioni - da 166,67 euro ciascuna - sono scattate per abbandono di rifiuti indifferenziati in orari diversi da quelli previsti da regolamento in piazza Strauss, via Cilea, via Ferri, viale Regione Siciliana, via Lussorio Cau, via Senale e via Vigo. Altri 20 verbali sono stati fatti perchè il conferimento è avvenuto in giorni diversi da quelli stabiliti nell'ordinanza in via Crocerossa, in via Sampolo, in via Meccio, a piazza Castenuovo, in via Re Federico e in via Cataldo Parisio, zone in cui vige la raccolta differenziata.

Infine, gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno multato sei conducenti di mezzi che trasportavano rifiuti e uno che depositava un rifiuto ingombrante.

Con questi ultimi interventi sono 527 i controlli e 231 le sanzioni elevate da gennaio, da quando è stato attivato il piano predisposto dal Comandante Gabriele Marchese per il contrasto al fenomeno, a tutela della salute pubblica e del decoro cittadino.