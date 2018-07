Riparte Miss Mondo: Martina Ferrante sbanca Terrasini

Il mondo non si ferma mai e Miss Mondo non è da meno. Si attende ancora la finalissima internazionale del 2018, con in gara l’italiana Nunzia Amato, ma già ripartono le selezioni per l’edizione 2019. Alla tappa provinciale, che si è tenuta all’Iclub di Terrasini, si è imposta la diciassettenne palermitana Martina Ferrante. Col suo primo posto Martina ha conquistato la fascia più ambita, quella di miss Vitality’s Iclub. La ragazza studia all'Istituto alberghiero Cascino e dedica la sua vittoria alla mamma. «Mi ha coinvolto lei in questo mondo», dichiara. Seconda (miss Gil Cagnè) la coetanea Alessia Sinatra, pure di Palermo. Terza (miss Carol hotels) Sara Modica, diciottenne di Casteldaccia. Quarto posto a miss Web, spinta fino alla fascia dal voto del pubblico della rete: si tratta di Alessandra Nuccio, ha 16 anni, è di Palermo e frequenta il quarto anno all’Istituto tecnico commerciale. Fasce anche per miss Milano boutique Martina Cinque (palermitana di 15 anni) e miss Vanity Group Valeria La Spisa (23 anni, anche lei palermitana).

Agente provinciale del concorso è Cetty La Motta, agenti interregionali Valeria Pellegrino e Mario Vitolo. Ha presentato la serata Jessica Ienna, miss Mondo social 2018, titolo nazionale. Fotografo della manfestazione: Danilo Troia. Ospiti al tavolo della giuria le tre candidate già qualificate per la prima finale regionale che si terrà il 21 agosto a Capo d'Orlando: Debora Granillo, Martina Cammisa e Giorgia Rosponi. Assente a Terrasini, ma ugualmente già qualificata, anche Giorgia Galvagno.