"Terapia del buonumore" all’Istituto geriatrico con la clown therapy

Prosegue per tutta l’estate il laboratorio di clown therapy presso l’Istituto geriatrico siciliano di Palermo, gestito dal gruppo "Sereni Orizzonti". Da più di un anno i variopinti e allegri pagliacci di "Teniamoci per mano onlus" sono gli indiscussi protagonisti di un’esperienza innovativa che coinvolge tutti gli ospiti della struttura, anche quelli allettati, non più autosufficienti e affetti da diverse patologie (post ictus, Parkinson, demenza senile, Alzheimer).

Relazionarsi nella maniera corretta con queste persone è fondamentale. Proprio per rafforzare il clima familiare e di condivisione dell’esperienza, lo staff di "Sereni Orizzonti" (composto da una musicoterapista, un’educatrice e una psicologa) invita a questi incontri anche i loro familiari. I clown portano all’interno della struttura musica, palloncini, scenette comiche e trucchi di magia riuscendo così a comunicare con gli ospiti per mezzo della voce e della mimica. Un sorriso, una stretta di mano possono infatti rivelarsi molto più efficaci delle parole stesse e riescono spesso a trasformare gli spettatori in attori partecipanti allo spettacolo. Si ottiene così il risultato sperato: un’efficace terapia per la mente di chi soffre, capace di regalare intensi momenti di allegria e serenità.

Gallery