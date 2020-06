Distretto Rotary 2110, assemblea di formazione distrettuale del governatore eletto Alfio Di Costa

Prenderà il via, domani, la XLIII Assemblea di Formazione distrettuale del governatore eletto Alfio Di Costa, del Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, per l’anno rotariano 2020-2021. Un evento che si appresta a diventare straordinaria per gli ospiti di eccezione che sono presenti, venerdì pomeriggio alle 16.15, Holger Knaack, Presidente Internazionale anno 2020-2021 e, sabato, mattina, alle 10.00, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci.

I lavori prenderanno il via alle 15.15 di domani con il saluto di Valerio Cimino, Governatore Distrettuale a cui seguirà L’Intervento del Presidente del Rotary International Holger Knaack, Presidente Internazionale anno 2020-2021, quello di Alfio Di Costa, Governatore 2020-21, Francesco Arezzo, RIBD 2018-2020, Roger Lhors, RIBD 2020-2022. Un momento di pregio sarà l’Omaggio musicale LIVE, dalla Cattedrale di Monreale, eseguito dalla Soprano Laura Giordano e dal Maestro Diego Cannizzaro all’Organo. Seguiranno le relazioni “Il futuro immediato nel Rotary” di Roger Lhors, RIBD 2020-2022, “Elevate Rotary?” di Gaetano De Bernardis, Governatore nominato 2021-22, “Il Rotary: quale futuro?” di Orazio Agrò, Governatore Designato 2022-23.

Sabato, invece, alle ore 10.00 evento d’eccezione con l’intervento del presidente della Regione Siciliana on. Nello Musumeci, cui seguiranno momenti di grande spessore con pregevoli relazioni e la firma dei protocolli “Un nuovo patto sociale per la conoscenza e la cultura” con l’On. Prof. Roberto Lagalla, Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione; “Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli” con l’On. Dott. Edy Bandiera, Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea; “L’ambiente patrimonio da tutelare” con l’On. Avv. Salvatore Cordaro, Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente; “Alleanza Istituto Superiore della Sanità e Distretto 2110 contro le dipendenze” con la Dott.ssa Roberta Pacifici, Dirigente Istituto Superiore della Sanità. “Il Rotary crea percorsi di crescita e sviluppo sia per i suoi soci che per quelli che ricevono aiuto attraverso i progetti di servizio rotariani. Lo fa partendo dalla Sicilia e da Malta; lo fa con l’autorevole presenza del presidente internazionale. Lo fa con le tante professionalità che si impegnano e si impegneranno a favore di queste comunità e di questi territori” ha affermato Alfio Di Costa, governatore eletto del Distretto 2110 Sicilia e Malta.