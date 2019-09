Volontari del Rotaract ripuliscono un tratto del litorale di via Messina Marine

Ripulito un tratto del litorale di via Messina Marine. In azione i volontari della Zona Panormus del distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta che hanno realizzato un'attività di pulizia straordinaria di alcuni spazi comuni della provincia di Palermo. In particolare, ieri mattina (domenica 29 settembre) a partire dalle ore 9, è stato oggetto di intervento una parte del litorale di via Messina Marine. Tenendo conto del radicamento territoriale dei 15 club componenti la Zona, il Rotaract club Bagheria ha lavorato per sistemare la zona antistante la stazione di Bagheria, il Rotaract club Costa Gaia, invece, ha agito nella sua area di appartenenza, sempre sulla costa. I materiali recuperati sono stati smistati, in modo tale da poter essere differenziati e smaltiti. L'attività ha ricevuto il supporto dell'azienda Rap di Palermo, per il recupero degli ingombranti abbandonati sulla battigia, grazie all'intervento dell'amministrazione Comunale.

