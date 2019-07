Tony Colombo litiga con la moglie e lei va via di casa: "Volevo invecchiare con te..."

Tre mesi dopo, pare essere giunto al termine il discusso matrimonio tra Tony Colombo, cantante neomelodico palermitano, e la moglie Tina Rispoli. I segnali di una possibile rottura duravano già da alcuni giorni ma nelle scorse ore sono giunti all'apice. Il cantante Tony Colombo ha infatti pubblicato un messaggio diretto alla moglie: "Volevo invecchiare con te, ma non l'hai voluto. Ora voltiamo pagina". Vuole voltare pagina anche la moglie Tina Colombo, che lo rende noto con un messaggio dello stesso tenore pubblicato su Instagram. E secondo quanto riferisce Il Giornale, Tina Rispoli se ne sarebbe addirittura andata via di casa dopo l’ennesima discussione.

Di Tony e Tina hanno parlato tutti i giornali e le trasmissioni nazionali quando, a fine marzo, il loro matrimonio scatenò una bufera politica e giudiziaria. La sfilata di lei in una carrozza con cavalli a Secondigliano, l'unione al Maschio Angioino con il sindaco napoletano de Magistris che parla di 'farsa', le accuse reciproche lanciate dai salotti televisivi, le indagini della Procura. Ma tutto era iniziato con il massimo candore, con Tina Colombo che, ai microfoni di NapoliToday, dichiarava di essere follemente innamorata del suo Tony, tanto da definire il giorno del suo secondo matrimonio "il più bello della sua vita".

"Un amore - si legge su NapoliToday - che si rinnovava quotidianamente sui social network, fino al clamoroso litigio del fine settimana, scoppiato - per stessa ammissione del cantante neomelodico Tony Colombo - per un eccesso di gelosia di lui. La situazione è irreparabile? Abbiamo chiesto maggiori informazioni allo staff del cantante, ma finora nessuna risposta. Per ora resta, immortalata sulla memoria degli account social di entrambi, la volontà comune di 'voltare pagina'".