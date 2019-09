"Sport strumento per affermare bellezza della diversità": tessera preziosa per le Pantere

Tessera preziosa del mosaico di Palermo per Marco Carrara, presidente della associazione sportiva dilettantistica Pantere Taekwondo Team Carrara che promuove l'antica e nobile arte marziale coreana applicabile nel sociale contro il bullismo, la pedofilia e la discriminazione razziale e sessuale. Stesso riconoscimento per Gaetano Alfano che si è distinto per il progetto sportivo rivolto ad atleti disabili “Tennis Senza Barriere” e per Gaspare Ganci, presidente della polisportiva dilettantistica Alba Palermo, che fa praticare sport a persone disabili dall'anno 1989.

"Abbiamo voluto dare un piccolo ma significativo riconoscimento all'impegno di atleti e dirigenti - ha dichiarato il sindaco Orlando - per fare sempre più dello sport uno strumento di cittadinanza e partecipazione. Uno strumento per affermare la bellezza dell'impegno pulito e della diversità come valore". Alla cerimonia, che si è tenuta presso la sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, ha preso parte tra gli altri anche il consigliere comunale Giulio Cusumano.