Servizio Civile con Telefono Azzurro, spazio per 28 giovani in un progetto anti bullismo

Telefono Azzurro onlus seleziona 28 giovani volontari, tra i 18 e i 28 anni, all’interno del piano servizio civile nazionale con il progetto “Bullismo? No grazie” per le sedi di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Palermo e Treviso.

Il progetto “Bullismo? No grazie” vuole attivare momenti di confronto tra giovani, organizzare incontri tematici nelle scuole locali rivolti agli studenti (8-17 anni), organizzare attività formative rivolte agli operatori giovanili, produrre e diffondere materiali di supporto alla comunicazione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

Il progetto che Telefono Azzurro propone, ha come obiettivi primari “Educare al contrasto del bullismo e cyberbullismo” e “Diffondere la cultura del contrasto della violenza contro i minori, online e offline”. Si tratta di un’occasione unica per tutti i giovani interessati a vivere un periodo di 12 mesi affermando in prima persona i diritti dei bambini e degli adolescenti, attraverso un’esperienza di crescita, di formazione, di acquisizione di capacità e di competenze, così da porre l’attenzione verso i bisogni del territorio in cui il progetto si inserisce e all’impatto sulla società civile.