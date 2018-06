Il Teatro del Fuoco cerca hostess/steward: come candidarsi 

Gli organizzatori del Teatro del Fuoco cercano hostess/steward per comporre lo staff dell'undicesima edizione dell'evento che si svolgerà a Palermo e a Gibellina nella prima settimana di agosto. I giovani che saranno selezionati si occuperanno di assistere gli artisti e di informare il vasto pubblico sul programma, sui temi e i luoghi del Festival nel periodo che precede l’evento ma soprattutto contribuiranno alla buona riuscita dell’intera manifestazione durante tutta la sua durata.

Il Festival, nel corso delle precedenti edizioni, è stato premiato per ben due volte dal Presidente della Repubblica Italiana (nel 2009 e nel 2017) in quanto espressione di marketing culturale ed è stato inserito dalla rivista americana Forbes tra i 12 Festival più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio (2015). Alla sua ideatrice, la giornalista ed organizzatrice di eventi Amelia Bucalo Triglia, è stata recentemente conferita l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Breve storia del Teatro del Fuoco

Il Festival del Teatro del Fuoco, quest'anno inserito nel calendario degli eventi di Palermo Città della Cultura 2018, nasce a Stromboli nel 2008 da un’idea della giornalista esperta di comunicazione e marketing, organizzatrice di eventi Amelia Bucalo Triglia come prodotto di marketing turistico culturale innovativo, volto alla valorizzazione e promozione della cultura italiana sul piano internazionale.

Competenze richieste

Sono richieste capacità relazionali e comunicative, grinta, solarità, voglia di mettersi alla prova, conoscenza dei principali canali social, capacità e predisposizione a lavorare in team, voglia di apprendere e fare esperienza nel campo della comunicazione, dell’organizzazione di eventi, dell’ospitalità e del turismo. Gli interessati possono inviare la candidatura entro, e non oltre, il 25 giugno 2018. E’ previsto compenso e rimborso spese.

Requisiti fondamentali

Essere uno studente universitario o avere meno di 30 anni, conoscere la lingua italiana ed inglese, avere disponibilità a lavorare saltuariamente tra il 14 luglio ed il 6 agosto 2018, avere la patente di guida, saper utilizzare i principali canali social, come Instagram, Facebook, e Twitter.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo: info@teatrodelfuoco.com specificando in oggetto “Staff hostess/steward”, allegando una breve lettera di presentazione e il curriculum vitae corredato di foto. Chi supererà la fase di preselezione sarà successivamente contattato dallo staff coordinamento per un incontro, a Palermo, entro il 30 giugno.