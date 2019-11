Studentessa si laurea con una tesi su Ligabue, lui la legge e risponde: "Complimenti"

Una neolaureata in Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo ha elaborato una tesi magistrale, dal titolo "Ho perso le parole: le ritrovo con la sentiment analysis", utilizzando le più attuali metodologie statistiche per analizzare la discografia del cantautore Luciano Ligabue.

"Lo studio, condotto con la supervisione della relatrice, professoressa Mariangela Sciandra, ha evidenziato le caratteristiche di ballabilità, tristezza, energia, ritmo, ma anche l’uso di parole e concetti presenti nei testi, applicando la disciplina della statistica in maniera divertente ed utile ad indagare gli aspetti della vita quotidiana - si legge sul sito dell'Università -. La tesi ha suscitato particolare interesse, a partire dai docenti del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, fino allo stesso Luciano Ligabue che, raggiunto da una copia, ha scritto alla neo dottoressa complimentandosi per il lavoro minuzioso, attento e appassionato, nonché per l’originale analisi".