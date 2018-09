No alla plastica: alla spiaggia dell'Arenella anche i parlamentari nazionali M5S

Si sono presentati di primo mattino in più di 150, provenienti da tutta la provincia di Palermo, per partecipare a #IoSonoPlasticFree, l'evento nazionale di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento delle spiagge e del mare dovuto all'uso e al cattivo smaltimento della plastica monouso organizzato dal MoVimento 5 Stelle.

Alla tappa palermitana hanno preso parte i parlamentari nazionali M5S, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica, insieme ai deputati regionali, ai consiglieri comunali e di circoscrizione. Alle 11 è scattato il flashmob sulla spiaggia dell'Arenella: le oltre 150 persone che si erano mischiate ai bagnanti si sono alzate dal proprio telo da mare e, insieme ai portavoce del MoVimento 5 Stelle, hanno proposto in cambio di sacchetti, bottiglie e bicchieri di plastica, delle soluzioni alternative come sacchetti in cotone, borracce in alluminio e bicchieri biodegradabili. La mattinata si è conclusa con la pulizia di una zona della spiaggia dell'Arenella.

"Abbiamo voluto dare un segnale positivo, di cambiamento, e siamo felici della risposta ricevuta e della grande partecipazione - ha detto Adriano Varrica, deputato del M5S e componente della Commissione Ambiente -. Abbiamo trovato dall'altra parte cittadini curiosi di conoscere l'alternativa alla plastica che hanno accettato la nostra proposta di scambio e il nostro materiale informativo con grande interesse. Nel prossimo weekend ci attende un nuovo evento che stavolta faremo a Mondello per sensibilizzare sulla ludopatia, 'L'azzardo non è un gioco'. Siamo sicuri che anche in questo caso i palermitani saranno con noi e parteciperanno ai nostri tornei sulla spiaggia".