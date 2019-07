Sparkle scommette sui laureati palermitani: ecco il Sicily Hub

Alessandro Pansa e Mario Di Mauro, presidente e amministratore delegato di Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo al mondo, hanno visitato ieri il Sicily Hub di Palermo, in via Ugo La Malfa, cuore tecnologico della rete Sparkle e principale snodo dei traffici Internet nel Mediterraneo.

Il Sicily Hub è un data center neutrale di ultima generazione e dotato di tecnologie all'avanguardia per la sicurezza dei dati. Grazie alla prossimità con il Nord Africa e il Medioriente, al collegamento con tutti i cavi internazionali che atterrano in Sicilia e all'integrazione con la rete globale di Transito IP Tier-1 di Sparkle Seabone, il Sicily Hub offre a content provider e internet service provider internazionali un punto di interconnessione IP con latenza ridotta, da 35 a 15 ms, e prestazioni superiori, dal 50 all'80 per cento, rispetto a qualsiasi altro peering point europeo.

Durante la visita, Pansa e Di Mauro hanno incontrato il personale palermitano e dato il benvenuto ai giovani neolaureati assunti recentemente presso la struttura. Nell'occasione sono stati condivisi i piani di sviluppo in corso con particolare riferimento ai nuovi progetti BlueMed e Nibble che rafforzeranno l'infrastruttura di Sparkle nel Mediterraneo facendo leva sul ruolo fondamentale della Sicilia come gateway digitale tra Africa, Medio Oriente, Asia ed Europa. Annunciato ad aprile, BlueMed è il nuovo cavo sottomarino multifibra che attraverserà il Mar Tirreno collegando il Sicily Hub con la nuova stazione di atterraggio neutrale di Genova fino al ricco ecosistema digitale di Milano.

Operativo dal 2020, BlueMed fornirà connettività avanzata con una latenza ridotta del 50 per cento rispetto ai cavi terrestri che collegano la Sicilia con Milano. Nibble è il nome della nuova dorsale fotonica che collegherà la Sicilia con i principali punti di presenza e data center europei.