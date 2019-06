Sicilia cabaret torna in Rai, al Teatro di Verdura si registrano due puntate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo straordinario successo delle due serate andate in onda su Rai Due la scorsa estate, e lo spazio dedicato dall’emittente ai comici siciliani all’interno della trasmissione Made in Sud, Sicilia Cabaret torna in Rai con due puntate speciali che verranno registrate al Teatro di Verdura di Palermo il 9 e il 10 luglio, a partire dalle 21.30. Le due serate saranno divise in due parti: nel corso del primo tempo ci sarà la registrazione per le puntate che andranno in onda su Rai Due; il secondo tempo, invece, vedrà salire sul palco tutto il cast dell’ultima stagione di Sicilia Cabaret.

Si tratta di un traguardo importantissimo per i comici capitanati da Matranga e Minafò, che a seguito di una stagione televisiva di grande successo su Antenna Sicilia, e forti di un ottimo share raggiunto nel corso delle due puntate andate in onda la scorsa estate su Rai Due, sono stati riconfermati dalla Rai, che punta forte sul format di Sicilia Cabaret.

I biglietti per partecipare come pubblico alle due serate evento al Teatro di Verdura sono disponibili su Ticketone.