Sicilia cabaret, ecco quando vedere lo spettacolo su Rai Due

Sono state svelate le date in cui Rai Due manderà in onda la trasmissione Sicilia Cabaret: mercoledì 28 agosto e mercoledì 4 settembre, alle 00.20 circa, i comici siciliani invaderanno con tutta la loro simpatia il palinsesto nazionale della Rai con le due puntate registrate lo scorso 9 e 10 luglio in un Teatro di Verdura sold out per l’occasione. Le serate al Teatro di Verdura erano divise in due parti: nel corso del primo tempo avveniva la registrazione per le puntate che andranno in onda su Rai Due; il secondo tempo, invece, aveva visto salire sul palco tutto il cast dell’ultima stagione di Sicilia Cabaret.

L’arrivo in Rai per il secondo anno consecutivo è un traguardo importantissimo per i comici capitanati da Matranga e Minafò, riconfermati dalla rete nazionale dopo gli ottimi dati d’ascolto dello scorso anno. Un successo tutto siciliano, con la trasmissione che andrà in onda su Rai Due il 28 agosto e il 4 settembre in attesa della nuova stagione di Sicilia Cabaret e delle tante novità che verranno annunciate nelle prossime settimane.