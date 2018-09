Sicilia Cabaret cerca nuovi talenti comici: ecco come candidarsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, coronato dall’approdo su Rai 2 con due serate evento, il programma televisivo Sicilia Cabaret, in onda su Antenna Sicilia, è alla ricerca di nuovi talenti comici da inserire nella trasmissione condotta dal duo Matranga e Minafò. I provini si terranno il prossimo 25 settembre, a partire dalle ore 16.00, presso il teatro Convento Cabaret. “I comici che supereranno un provino iniziale potranno accedere in modo totalmente gratuito ai nostri laboratori – spiegano Matranga e Minafò, mattatori del programma record di ascolti nella passata stagione televisiva in Sicilia – e, coadiuvati dai nostri autori, provare sketch e tormentoni. I migliori andranno poi ad aggiungersi al cast della trasmissione Sicilia Cabaret”.

Una trasmissione, Sicilia Cabaret, che è stata negli ultimi anni trampolino di lancio per artisti di fama nazionale come i 4 Gusti, ormai presenza fissa nel cast della trasmissione Made in Sud insieme a Matranga e Minafò, Roberto Lipari, vincitore della trasmissione Eccezionale Veramente in onda su La7 e nel cast della trasmissione Colorado in onda su Italia Uno, Mago Plip, i Babbaluci, Lupetto, Antonio Balistreri e Pizzo e Palo, Simone Riccobono, Ivan Fiore e tanti altri. Si tratta di un’occasione unica per dimostrare il proprio talento ed entrare a far parte del mondo del cabaret affiancando artisti affermati e imparando da loro tutti i segreti del mestiere.

Per partecipare al provino o per avere maggiori informazioni bisogna chiamare il numero 3207448479