Global climate strike, Greta e Trump sono Davide e Golia: Tvboy svela la sua nuova opera

Greta Thunberg e Donald Trump. O "David versus Goliath" come ha deciso di ribatezzarli il writer palermitano Tvboy. Nel giorno dello sciopero mondiale per il clima, l'artista ha reso pubblica sui suoi canali social una nuova opera di street art realizzata a Barcellona che affronta, appunto, il tema dell'emergenza climatica.

Siamo all'angolo tra la Paseo de Gracia e Plaza de Catalunya. La giovane attivista svedese che lotta per il pianeta veste i panni del pastorello che, armato di una semplice fionda, uccide il temibile gigante dei Filistei in guerra con il popolo di Israele, impersonato dal presidente degli Stati Uniti d'America. I due sono uno accanto all'altro e tengono per mano due cartelli: "Non si è mai troppo piccoli per cambiare il mondo", il messaggio lanciato a Greta; "Non si è mai troppo grandi per cambiare idea", quello che l'artista fa dire a Trump.

"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'attivista adolescente Greta Thunberg - si legge sul sito dell'artista - hanno partecipato all'inizio di questa settimana al vertice sui cambiamenti climatici che si è tenuto nella sede delle Nazioni Unite a New York. Non si sono parlati, ma lo sguardo di odio che la ragazza ha rivolto a Trump ha detto tutto. Il rapido incontro - durato solo qualche minuto - tra questi due leader antagonisti si è ripetuto, in senso figurato, questa mattina nella capitale catalana, poche ore dopo i raggruppamenti del venerdì per il futuro".