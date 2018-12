Direttore cda dell'Ismett miglior esperto al mondo nella cura del diabete

Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ismett, Camillo Ricordi, è il “massimo esperto mondiale nel campo dei trapianti di isole pancreatiche per la cura del diabete”. A insignirlo del titolo è Expertscape, un sito specializzato in medicina messo a punto negli Stati Uniti che funziona come una vera e propria agenzia di ranking della salute, in grado di effettuare valutazioni che si basano su un calcolo oggettivo (dunque non manipolabile) che si basa sulle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo decennio valutandone la qualità della rivista, la posizione come autore nell'articolo e il fatto che sia una pubblicazione recente o meno.

Ricordi è noto per aver inventato il primo dispositivo al mondo in grado di isolare grosse quantità di cellule produttrici di insulina dal pancreas umano e per avere condotto con successo la prima serie di trapianti di isole pancreatiche in grado di curare il diabete. Questa procedura viene oggi utilizzata in tutti i centri medici del mondo che effettuano trapianti di insulae. Ricordi, inoltre, è autore di oltre mille pubblicazioni scientifiche che hanno ricevuto oltre 4 mila citazioni. Lo scorso anno era stato nominato Fellow della National academy of inventors (Nai). Si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti scientifici internazionali, riservati a inventori nel mondo accademico che con il proprio spirito di innovazione e con le loro eccezionali scoperte hanno sortito un impatto concreto sulla qualità della vita, sullo sviluppo economico e sul benessere della società.

Dal 2004, Ricordi ricopre l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ismett. Grazie alla collaborazione fra Ricordi, Ismett e la Fondazione Ri.MED è stato possibile dare vita al progetto che ha portato alla costituzione della Cell Factory per la produzione di prodotti cellulari per terapie avanzate in medicina rigenerativa e avviare il programma di trapianto di isole pancreatiche anche a Palermo.