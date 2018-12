L'orchestra dei bambini del Teatro Massimo suona all'aeroporto

La Marching Band della Massimo Kids Orchestra diretta dal maestro Michele De Luca è stata protagonista di una simpatica performance all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. La Band del Teatro Massimo è stata accolta ieri pomeriggio in aeroporto dal presidente di Gesap Tullio Giuffré.

Schierati su tre file, i cinquanta musicisti in erba hanno suonato e marciato percorrendo la sale arrivi e l’area check-in dello scalo palermitano.

Una piacevole sorpresa per le persone presenti al Falcone Borsellino. In tanti, infatti, hanno scattato foto e fatto video che hanno poi condiviso sui canali social dell’aeroporto.