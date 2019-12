Un docente: "A Palermo notte di Capodanno ideale per concepire un figlio"

I palermitani sono avvertiti: la notte di Capodanno è quella ideale per concepire un figlio. Il periodo delle festività natalizie, in particolare l'ultimo giorno dell'anno, è quello più fecondo. E Palermo è tra le località che stasera saranno più favorevoli. Ad aiutare, probabilmente, il relax delle ferie e l'entusiasmo della festa. Ma soprattutto l'allungamento delle ore di luce e il raggiungimento della temperatura notturna ideale, che si verifica specialmente in alcune aree del Paese, Sicilia e Liguria soprattutto. Lo spiega all'AdnKronos Salute Italo Farnetani, noto pediatra e accademico, docente alla Libera Università Ludes di Malta.

L'allungamento delle giornate, cominciato il 22 dicembre con il solstizio d'inverno, incide positivamente grazie a una quantità maggiore di luce ricevuta dall'organismo. "Se si pensa che il rapporto luce/buio è il più importante sincronizzatore per gli esseri viventi, è evidente l'effetto di un numero maggiore di ore di luce anche per la fertilità", sottolinea Farnetani. La luce, infatti, "stimola la funzionalità ormonale della donna - precisa l'esperto - mentre temperature notturne miti 'aiutano' gli spermatozoi, danneggiati invece dal caldo eccessivo e rallentati dal freddo estremo".

La temperatura maggiormente favorevole per concepire "è 12 gradi la notte", ricorda Farnetani, elencando le località che stasera saranno più 'amiche della cicogna'. "Al top - ricorda - c'è Messina, con una temperatura tra 11 e 13 gradi. Al secondo posto ci sono Pantelleria e Finale Ligure. Segue Sanremo, seguita a sua volta da Imperia, Albenga e Alassio e, in pari posizione, Palermo e Marsala".

Il fenomeno "si presenta in modo costante dal 2002 - conclude il pediatra -. E l'incremento del numero dei concepimenti a dicembre e gennaio, legato al diverso rapporto luce/buio, è più accentuato al Sud grazie alla maggior intensità della luce".