Consegne a domicilio in risciò e cibo a Km0: apre il mercato coperto di Campagna Amica 

In via Notarbartolo, accanto alla Corte dei Conti, apre il mercato al coperto di Campagna Amica, uno spazio per le eccellenze dell’agricoltura locale, uno scrigno di biodiversità nel cuore della città. La struttura sarà aperta da giovedì, a partire dalle 9. Taglio del nastro alle 10.30. Durante la giornata sarà esposto il formaggio siciliano, a cominciare dal pecorino. Si svolgeranno anche le “cannoliadi” e si potranno degustare vari tipi di sfincione. Sarà inoltre presentata la “filiera della cassata”. Ci sarà un angolo cultura con il primo bookcrossing di libri dedicati alla settore e alla cucina siciliana, conservati in una vera cassaforte.

All'interno del mercato anche le opere di Gianbecchina, il pittore che meglio di tutti ha raccontato l’arte agricola. I prodotti dello spazio, su richiesta, saranno consegnati a domicilio in un’ampia area della città grazie agli agri–risciò, mezzi innovativi che mirano a tutelare l’ambiente e che rappresentano una novità assoluta per i mercati Campagna Amica della Sicilia.