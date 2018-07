"Luna" il nuovo singolo del palermitano Vito Five

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vito Five (Vito Fiorino) artista palermitano, nato e cresciuto con la passione per i ritmi che lo portano con il tempo a scrivere parole che diventano testi sui beat più vari. Comincia ad incidere, trasmettere, ciò in cui crede tramite la musica nel 2008, ma la passione per il ritmo prende forma con “Bassa qualità”, album reggae/hip hop su riddim e produzioni, uscito il 5 maggio 2011 in free download. ''Bassa qualità non deve essere inteso come un disco dalle poche aspettative o di qualità scadente, ma racconta che viviamo in un Italia di bassa qualità.'' Il disco finisce anche per essere ascoltato e supportato fuori dall'Italia, precisamente in Messico e dopo un paio di mesi un selecta crea un remix della canzone ''Non vedo, non sento e non parlo''.

Nel 2012 inizia a collaborare con Samuel Sanzo (SAM) col quale produce un nuovo singolo dal nome ‘'FOCU!'' seguito nel 2013 dall’uscita del video ufficiale con la collaborazione di Francesco Lonatro. Nello stesso anno, esce un EP chiamato ''APPARENZE'' prodotto da SAM & FattoreV, grafiche e video a curati da Francesco Lonatro. ''Uno dei primi motivi per la quale ho scelto questo titolo è sia a livello personale, ma anche un riferimento a ciò che ci circonda. In fondo, la prima impressione è sempre sbagliata, perchè le apparenze non descrivono quello che siamo.'' Nel corso degli anni, Vito Five si dedica a raccogliere esperienze di vita viaggiando per l'Italia, vive a Napoli e continua a viaggiare, iniziando così a conoscere vari cantautori, MC e musicisti. La sua passione per la musica prende sempre più vita con numerose serate, concerti e jam sempre in giro per l'Italia fino a quando torna nella sua amata città, Palermo.

Nel 2015 da vita a un progetto chiamato ''MIXTAPE DA VIAGGIO’’, con il primo singolo chiamato ‘’Punto di partenza’’, nato proprio durante un viaggio, scritto sopra un treno e completato con una jam in studio. Come del resto tutto il progetto , che viene continuamente aggiornato con il tempo, non esistono regole o tempi predefiniti, per l’uscita di un nuovo singolo, non esistono regole riguardo le produzioni , strumentali o collaborazioni con musicisti, ma è solo frutto di nuove conoscenze musicali e jam in studio. ''Un prodotto che nasce, ma non si sa quando muore, dal frutto delle mie esperienze di vita al viaggio della vita stessa'' Sempre nel 2015, si esibisce al Open Mic di Tormento & Big Joe, dove conosce Dj Nox. Vito Five & DjNox cominciano ad esibirsi in giro per la Sicilia, ad eventi come il New Republic a Ficarazzi, il Sensationland a Valledolmo, The Venetian Job a Licata ecc. fino a consolidare una nuova crew la ''LOGOS CREW'' formata da DJNOX, VITO FIVE, TRAVIS DEVOID, JAKO e MR EVIL. Insieme aprono il concerto di Gast & Alien Dee e presentando ''Macrogenesi'', un EP prodotto da Dj Nox. Nel 2016 organizzano un rap contest ''Suck my skills Vol.2'' (Area14 Castelvetrano (TP)) Infine, partecipa ad eventi come il Flowers Music fest 2 a Roccapalumba (PA) e Insight Graffiti Jam, organizzata da Skip - la Comune ai parcheggi di Mondello (PA), dividendo il palco con OTHELLOMAN, TANZO, PICCIOTTO, BARILE, JOHNNY MARSIGLIA&BIGJOE, CIAKA e JAMBA. In questo stesso anno, Vito Five esce dalla Crew “Logos” e inizia a lavorare insieme al producer Samuel Sanzo al nuovo disco, che prende subito il nome di “Welcome to the Terronia show”. ‘

’Il disco prende il nome di Welcome to the Terronia show , grazie alle esperienze vissute in giro per l’Italia e per l’amore incondizionato per il sud’’ Attualmente, tra i suoi collaboratori si aggiunge Giovanni Martorana, attore di cinema e teatro palermitano e Ivan Barone (Sylencyo) tecnico del suono e produttore, che si era già occupato in passato di alcuni mixaggi in “Mixtape da viaggio”. Il progetto ‘’Welcome to the TERRONIA show’’ avanza , si aggiunge alle illustrazioni Marco Badanai (Blumb design), illustratore e grafico di Adria Costa. Passano alcuni mesi, ed il disco è pronto ed è così che Vito Five decide di formare un team, composto da artisti che operano nel settore musicale, editoriale, cinematografico, teatrale e fotografico. Nel 2017 nasce la Feelingood Lab, un’etichetta indipendente, con l’intento di creare una realtà produttiva, efficiente e libera nella sua più totale espressione attraverso l’unione di più personalità artistiche. L’obiettivo è produrre, promuovere e pubblicare “buona musica” senza preclusione di genere e con una meticolosa attenzione alla qualità. L’intento è anche supportare talenti emergenti e sviluppare produzioni, non solo legate all’ambiente musicale, ma anche allo spettacolo. L’etichetta è formata da Vito Five, Sam , Francesco Lonatro (Naemo), Giovanni Martorana e Ivan Barone (SSRecords). Siamo ad Aprile 2017, viene lanciato il primo singolo di Vito Five ‘’VINCENZO’’, il primo brano estratto da “Welcome to the Terronia show”, con video ufficiale diretto da Neamo, prodotto da Feelingood Lab e co-prodotto da Herman Film e con la partecipazione di Giovanni Martorana. Sempre ad Aprile 2017, si esibisce con i Tamuna al Sanlorenzo Mercato di Palermo.

Il 18 Maggio 2017 esce “Welcome to the Terronia show” in tutti i Digital Store e in copia fisica. L’album è in vendita in numerosi negozi di Palermo e le copie fisiche (Serie Limitata) terminano in meno di due settimane. L’album permette a Vito Five di farsi conoscere non solo nel territorio Palermitano ma anche fuori dalla sua amata Sicilia, cosi iniziano le numerose serate in giro per l’Italia e inizia a presentare il suo ultimo Album in numerose radio e web radio Italiane, come ad esempio Radio One e Radio IN. Il 31 Ottobre 2017, viene lanciato il secondo singolo di Vito Five “La voce del problema”, il secondo brano estratto da “Welcome to the Terronia show”, con un video diretto da Vito Five e prodotto da Feelingood lab con la collaborazione della truccatrice Selene Bagnato. Nel 2018 grazie alla sua etichetta inizia a promuovere tantissimi artisti emergenti come Big Monkey & Z£N, due artisti Palermitani pronti a mettersi in gioco. Dopo l’uscita del disco “Welcome to the Terronia show” nascono le prime uscite discografiche di FeelinGood lab, creando un nuovo movimento musicale a Palermo, con un pensiero fisso in testa, “Contenuti” & “Qualità” sempre al primo posto. Sempre nel 2018 Vito Five, viene chiamato come ospite a Radio Web Show, una web radio Trentina. Per presentare il suo ultimo album, parlare dei suoi nuovi progetti e della sua Etichetta. Si esibisce in giro per il Trentino fino ad arrivare a cantare a Vittorio Veneto, dove divide il palco con numerosi Mc emergenti e Easy One.

"VITO FIVE - LUNA" Il 15 Luglio 2018, esce “Luna” un nuovo singolo per Feelingood lab, dalle sonorità calde accompagnato da un testo pieno di emozioni. Grazie a questo singolo nasce una collaborazione con Yasap G (Giuseppe Gianbelluca) il nuovo produttore e fonico dell’etichetta. Il singolo viene accompagnato da un video Vhs stile vintage, realizzato interamente da Vito Five. Il singolo è scritto da Vito Fiorino (Vito Five) Registrato al Feelingood Studio di Palermo Mixato e masterizzato da Giuseppe Giambelluca (Yasap G) Video realizzato da Vito Fiorino Illustrazione e grafica Vincenzo Gagliardi (Big Monkey) - LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DDfX-3V9N_0&feature=share

