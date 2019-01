Lotteria Italia, i biglietti vincenti: c'è gloria anche per Palermo

La dea bendata non dimentica Palermo. E l'estrazione della lotteria Italia porta in dote 3 biglietti vincenti nel capoluogo siciliano. Quest'anno la lotteria più amata ha distribuito nella Penisola premi per 16 milioni di euro. Il primo premio come di consueto ha assegnato 5 milioni di euro. A Palermo (N 050606), a Cinisi (G291041), a Campofelice di Roccella (E 011547), sono andati tre dei 150 premi da 25 mila euro.

Si tratta dei biglietti vincenti di terza categoria come stabilito dal Comitato, nella quantità e nell’importo. I vincitori della Lotteria Italia sono stati annunciati come di consueto la sera dell'Epifania nel corso della trasmissione Rai "Soliti ignoti" in diretta su Rai1.

Ricordiamo che erano già stati estratti alcuni biglietti vincenti comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti - Il Ritorno” nelle scorse settimane. Si tratta dei vincitori dei premi giornalieri che si sono già spartiti 770.000 euro in totale. Uno dei 66 biglietti relativi ai premi giornalieri è stato venduto a Palermo (D023825, si tratta di un premio da 10 mila euro).

In ogni caso conservate il vostro biglietto. Da quest'anno, infatti, sarà possibile vincere fino al 6 febbraio grazie al concorso "Sogniamo insieme": basta inserire la serie e il numero del biglietto (al massimo 10 al giorno) sul sito sogniamoinsieme.com e descrivere quale sogno si vuol realizzare (a scelta tra le categorie "in coppia", "in famiglia", "con amici"). Si può partecipare fino alle 20 del 5 febbraio e tentare di vincere uno tra i premi messi in palio: 3 voucher viaggio da 6mila euro o 30 voucher spesa da 500 euro. I vincitori saranno contattati attraverso l'indirizzo email con il quale si sono registrati.