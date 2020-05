Life 24 magazine organizza una raccolta fondi per progetti sociali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Su Facebook la campagna di crowfunding Life 24 Magazine, programma d’informazione sul web, ha organizzato una raccolta fondi su Facebook, per il sostegno economico di tre progetti sociali. L’iniziativa, ideata da Stefania Riccobono, conduttrice e responsabile della comunicazione di Life 24 Magazine, nasce con la volontà di manifestare e di condividere solidarietà, verso le fasce sociali più deboli, che, specialmente adesso nell’attuale pandemia da Covid-19, si trovano in maggiore difficoltà. I progetti sociali sono rivolti ciascuno ad un determinato target: l’AISF ONLUS (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), persone indigenti ed associazioni di volontariato che si prodigano in aiuto di animali abbandonati. Il primo progetto sociale si pone l’obiettivo di contribuire al finanziamento delle attività intraprese dall’AISF ONLUS, per contrastare la fibromialgia, una grave malattia che colpisce l'apparato muscolo-scheletrico e che, nonostante la sua diffusione in Italia raggiunga circa 2 milioni di persone, non è stata ancora riconosciuta, ufficialmente, come patologia dal sistema sanitario nazionale.

Le conseguenze di ciò sono purtroppo molto gravi, poiché la fibromialgia, non essendo stata ancora inserita nella nomenclatura ufficiale delle malattie, non rientra di conseguenza nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza, definiti dal Ministero della Salute) e non ha nessun codice di esenzione ticket. Si tratta quindi di un problema a cui deve far fronte il sistema sanitario italiano, oltre ad una maggiore presa di coscienza, non solo a livello istituzionale, ma anche da parte del personale sanitario, affinché la Sindrome Fibromialgica venga riconosciuta, con un’opportuna e mirata attività di formazione. Grazie ad un decreto assessoriale della Regione Sicilia, emanato alla fine di gennaio 2020, si è sancito l’approvazione delle Indicazioni per la diagnosi e trattamento della Sindrome Fibromialgica; un importante passo avanti, verso il contrasto della sindrome fibromialgica, ma che tuttavia non è ancora sufficiente, poiché c’è ancora molto lavoro da fare per ottenere, finalmente, il riconoscimento della patologia da parte del Sistema Sanitario Italiano. Il secondo progetto sociale, dal titolo: “Carello Sospeso”, si rivolge al sostentamento economico delle fasce più bisognose, per l’acquisto di beni di prima necessità, compresi prodotti per neonati (cibi, pannolini ecc.).

L’ultimo progetto, ma non certo per importanza riguarda il sostegno di attività di volontariato per gli animali abbandonati o in attesa di cure o di affido, in modo da non lasciare da soli i nostri amici a quattro zampe, in un momento difficile come questo. A tale proposito è doveroso ricordare che gli animali da affezione come cani e gatti, non trasmettono affatto il Coronavirus, come è stato comunicato da moltissime fake news, circolanti in rete. La somma raccolta per tale progetto sarà devoluta all’attività di volontariato di Stefania Sciortino. Come strumento per la raccolta fondi, Life 24 Magazine ha deciso di affidarsi ad una funzionalità presente su Facebook, concepita appositamente per il crowfunding. Al seguente link, chiunque può effettuare una donazione ai tre progetti sociali: https://www.facebook.com/donate/267930160911557/.

Life 24 Magazine, Format Web, ideato e condotto da Stefania Riccobono, era inizialmente dedicato alle news e al gossip e successivamente si è sviluppato poi con un’ampia vetrina dedicata ai servizi, che hanno come protagonisti e tematiche, il pubblico e le loro attività, nonché le loro passioni ed i loro talenti. Si tratta quindi di uno spazio dedicato agli eventi di moda, agli stilisti emergenti, a varie discipline sportive, agli eventi culturali, alla cucina e i suoi segreti e tanto altro ancora. Il format televisivo, si occupa, in ultima analisi, di raccontare la realtà delle bellezze e delle attività presenti nel territorio siciliano. Life 24 Magazine