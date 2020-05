International House Language Centre Palermo, la riapertura a giugno 2020

La scuola e il centro di esami sono stati sanificati. Sono stati introdotti regolari orari di pulizia durante tutta la giornata a garanzia dello staff e degli studenti.

Area studenti aggiornata. La Student Area di ihpalermo.com sta crescendo per diventare uno strumento indispensabile per gestire l’apprendimento, con tante nuove opportunità di studio online.

Anche sul fronte dei Libri e materiali didattici sono in arrivo tante novità. IH Palermo Language Centre non è solo un luogo (fisico e virtuale) dove incontrare specialisti competenti e fare nuove amicizie fra studenti, - si legge in una nota - ma anche uno spazio per continuare a studiare e imparare in tutta sicurezza.

Esami internazionali. Le certificazioni internazionali di lingua KET, PET, First, CAE e IELTS sono in programmazione per giugno e luglio.